الفراج يُلمح لإمكانية تشفير دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

ألمح الإعلامي الرياضي وليد الفراج إلى إمكانية تشفير مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته رابطة دوري المحترفين أمس الأربعاء.

وليد الفراج يتحدث عن جملة “كراسة الحقوق التجارية”:

وتحدث قائلًا في برنامجه”الدوري مع وليد” : “طرح الرابطة لكراسة الحقوق التجارية يأخذك بشكل غير مباشر لإمكانية تشفير مباريات الدوري بالموسم المقبل، تشعر أن هناك “إن”.

وتابع الإعلامي الرياضي: “حتى الآن ما في أي شيء رسمي، ولكن جملة (كراسة الحقوق التجارية)، تثير الجدل”.

وكان عبدالعزيز العفالق، رئيس رابطة دوري المحترفين، كشف تفاصيل اجتماع الأربعاء بين الرابطة وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العفالق: “لقد بدأنا في عملية إعداد إستراتيجية للرابطة، ونحن تعاقدنا مع شركة استشارية، وبدأنا الخطوات الأولى لتحقيق هذا الأمر، والعمل على تحقيق الطموحات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة”.

الرابطة تتحدث عن كيفية تسويق المباريات:

وأضاف رئيس الرابطة: “تكلمنا عن كيفية تسويق المنتج ومباريات الأندية، وما علاقة الرابطة بذلك، وتحدثنا بأمور أخرى تتوافق مع علم التسويق بمجال كرة القدم”.

وسوف تُستأنف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من 8 إبريل الحالي.

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