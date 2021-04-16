الفطر مضاد اكتئاب طبيعي

المواطن - متابعة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن الفطر يحتوي مركبًا مخدرًا يعد بمثابة علاج سحري للاكتئاب، وبدرجة فعالية تنافس الأدوية العادية، وفقًا لنتائج دراسة حديثة.

مادة سيلوسيبين الموجودة بالفطر:

ويأتي ذلك بعدما كشف باحثون بريطانيون الفارق بين الإمكانات العلاجية لمادة سيلوسيبين الموجود في الفطر، ودواء إسكيتالوبرام المضاد للاكتئاب، حيث أجروا تجاربهم على 59 شخصًا يعانون اكتئابًا متوسطًا إلى شديد، وذلك على مدار 6 أسابيع.

انخفاض درجات الاكتئاب:

ووجد الباحثون أنه رغم انخفاض درجات الاكتئاب لدى من تناولوا المادة والدواء، فإن الانخفاض كان بسرعة وحجم أكبر لدى أولئك الذين تناولوا “سيلوسيبين” الموجودة في الفطر، إلا أن الباحثين حذروا من أن المقارنة الرئيسية بين سيلوسيبين ومضاد الاكتئاب إسكيتالوبرام، لم تكن ذات دلالة إحصائية، الأمر الذي يستدعي إجراء تجارب على عدد أكبر من المرضى ولفترة أطول.

أفضل من أدوية شائعة:

ووفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل، عن الدكتور روبن كارهارت هاريس، الذي قاد الدراسة، والذي قال إن أهمية الدراسة تتمثل في تعريف الناس بأن علاج السيلوسيبين يمكن أن يكون أفضل من أدوية أكثر شيوعًا مضادة للاكتئاب.



تحسن ملحوظ:

وتشير الدراسة التي نُشرت في مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين، إلى أن الأشخاص الذين عولجوا بالسيلوسيبين أظهروا تحسنًا في القدرة على الشعور بالمتعة والتعبير عن المشاعر.

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