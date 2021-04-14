الفقيه: حارس أمن منع الملك سلمان من ركوب أحد المصاعد فامتثل بهدوء وأرسل له مكافأة

المواطن - الرياض

سرد الدكتور محمد الفقيه قصصًا تكتب بماء الذهب عن اهتمام وتشجيع ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للكوادر الطبية السعودية.

د. #محمد_الفقيه_في_ليوان_المديفر

حارس أمن المركز منع الملك سلمان من ركوب أحد المصاعد، فامتثل بهدوء، وفي اليوم التالي كلم الحارس بنفسه ليشكره، وأرسل له مكافأة 10 آلاف ريال.. د. محمد_فقيه يروي قصص تكتب بماء الذهب عن اهتمام وتشجيع ودعم #الملك_سلمان للكوادر الطبية السعودية. pic.twitter.com/QGMCRiOPcC — الليوان (@almodifershow) April 13, 2021

وقال الفقيه خلال حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الثلاثاء: إن حارس أمن المركز منع الملك سلمان من ركوب أحد المصاعد التي تقع بين غرفة العمليات وغرفة العناية المركزة، فامتثل بهدوء وصعد من مصعد آخر، وفي اليوم التالي كلم خادم الحرمين الشريفين الحارس بنفسه ليشكره، وأرسل له مكافأة 10 آلاف ريال بسبب موقفه هذا.

تدخل الملك سلمان:

وتابع أن الفريق الأمريكي كان سببًا في تأخر التحاقه بالمستشفى التخصصي، وفوجئ بأن الملك سلمان عرف القصة وحل الموضوع فورًا دون أن يشتكي أو يطلب ذلك، وهذا دليل على أنه كان يعرف كل شيء في فترة توليه لإمارة الرياض.

د. #محمد_الفقيه_في_ليوان_المديفر

الفريق الأمريكي كان سببا في تأخر التحاقي بالمستشفى التخصصي، وفوجئت بأن الملك سلمان عرف القصة وحل الموضوع فورا دون أن أشتكي أو أطلب، وهذا دليل على إنه كان يعرف كل شيء في فترة توليه لإمارة الرياض.#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية pic.twitter.com/tufoBkFgFx — الليوان (@almodifershow) April 13, 2021

وأردف أن الملك سلمان حين كان أميرًا للرياض كان يختلط بالناس والمرضى ويعرف عن مستجدات الأمور أولًا بأول.

وأضاف الفقيه أنه أجرى جراحة قلب ناجحة للشيخ خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين السابق، وعندما أمر له بمكافأة مليون ريال أصدر قرارًا بتوزيعها على جميع من في المركز إلا هو؛ لاهتمامه بترسيخ قاعدة عدم تلقي العاملين أي مكافآت من المرضى.

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