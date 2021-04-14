الفقيه: حمية الكيتو غير متوازنة وقد لا تكون مفيدة للجسم

المواطن - الرياض

أكد الدكتور محمد الفقيه، استشاري جراحة القلب، أن المعلومات المتداولة حول شرب الكحول وبخاصة النبيذ الأحمر قد يفيد في علاج تصلب الشرايين، تعد نصف الحقيقة؛ لأن الكحول يسهم على المدى البعيد في رفع ضغط الدم.

الكحول مضر:

وأضاف الفقيه، خلال حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الثلاثاء، أن الأثر السيئ الأكبر للكحول هو اعتلال عضلة القلب، فالفائدة البسيطة مع الضرر الكبير تكون غير متوازنة، متابعًا أن الأطباء يحذرون من أن تناول القليل من الكحول يضع صاحبه بعد فترة مجبر في تزويد الكمية، واللجنة الأوروبية ذكرت أن الكحول مضر، وله أضرار أخرى على الأعصاب.

أسباب تصلب الشرايين:

وشدد على أن الكوليسترول والتدخين والسكر والضغط هم السبب الرئيس لمرض تصلب الشرايين، وأن من يقول اليوم إن الكوليسترول غير ضار فإنه يعارض الدراسات المعترف بها طيلة 70 عامًا، ويخالف رأي جميع جمعيات القلب العالمية، وضرر الكوليسترول على القلب محسوم.

حمية الكيتو:

وتابع أن حمية الكيتو غير متوازنة، وقد لا تكون مفيدة للجسم، مشيرًا إلى أنه ثبت بالدراسات أن الضغط النفسي مضر بالقلب، وحالة انكسار القلب نادرة لكنها حقيقية.

زيت الزيتون:

وقال الفقيه: إن طريقتنا في طبخ الأرز تجعل منه طعامًا ضارًّا، وأن زيت الزيتون يرفع الكوليسترول النافع في الجسم في حالة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن الفياجرا أصلًا دواء للقلب، ولا ضرر مباشر لـ”المقويات الجنسية” على صحة القلب.

#محمد_الفقيه_في_ليوان_المديفر

من يقول اليوم إن الكوليسترول غير ضار فإنه يعارض الدراسات المعترف بها طيلة 70 عاما، ويخالف رأي جميع جمعيات القلب العالمية، وضرر الكوليسترول على القلب محسوم!#عيشوا_معنا_معنى_رمضان على #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iwdOptvP11 — الليوان (@almodifershow) April 13, 2021

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