الفيصلي يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

نال أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا إشادة كبيرة، بعدما نجح في تجاوز عقبة النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

طرد مبكر وهدف قاتل:

ولعب النصر ضد الفيصلي على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز عنابي سدير بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشهدت المباراة طرد إيغور روسي عند الدقيقة التاسعة بعد تدخله بشكل عنيف على قدم نجم النصر، المغربي نور الدين أمرابط، ليُكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين، ما أثار غضب مدربه شاموسكا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إشادة بمستوى الفيصلي:

وأشاد الإعلامي وليد الفراج بأداء عنابي سدير، وقال: “ألف مبروك فوز نادي الفيصلي، فوز كبير وتأهل بعشرة لاعبين لثاني مرة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. الطبخة التعاونية عادت.. النهائي سيلعب قبل نهاية الدوري.. وجود بطل جديد يدل على قوة دورينا”.

وقال الإعلامي سلطان اللحياني: “تأهل الفيصلي بهذه الظروف يدل على وجود الشخصية، ومدربه تفوق في المباراة على هورفات.. شاموسكا أغلق كل المنافذ على النصر.. هورفات يتحمل الخسارة لأنه تأخر في التغييرات ولم يتعامل مع الطرد”.

وعلق الإعلامي خالد السعود خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “النصر فرط في المباراة والفيصلي يستحق الفوز بكل جدارة.. ظاهرة صحية أن نشاهد فرق جديدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي محمد العنزي: “ما أعجبني في عنابي سدير الانضباط والشعور بالمسؤولية عند اللاعبين.. ركلة الجزاء ليست هي سبب خسارة النصر.. اللاعبين مهتمين بالسناب”.

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