الفيصلي يطير لنهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الفيصلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز عنابي سدير بهدف دون رد؛ ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يواجه عنابي سدير، الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الفتح اليوم بنتيجة 3/ 2، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد الفيصلي:

وبدأت مباراة النصر ضد الفيصلي، التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، بشكل سريع، وضغط من الفريقين، قبل أن يحصل نجم عنابي سدير، إيغور روسي على بطاقة حمراء عند الدقيقة التاسعة.

وتدخل روسي بشكل عنيف على قدم المغربي نور الدين أمرابط، وقام حكم المباراة محمد الهويش بطرده بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليُكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين، ما أثار غضب مدربه شاموسكا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحاول لاعبو العالمي استغلال النقص العددي في صفوف عنابي سدير، وضغطوا بقوة بحثًا عن هز الشباك، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الفيصلي بالتعادل بدون أهداف.

جزائية قاتلة تمنح عنابي سدير التأهل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السيطرة على اللعب، ولكنهم فشلوا في ترجمتها إلى أهداف، وأهدروا العديد من الفرص السهلة، قبل أن ينجح عنابي سدير في هز الشباك.

وحصل عنابي سدير على ركلة جزاء عند الدقيقة 80، سددها جوليو تفاريس بنجاح في شباك براد جونز، لتشتعل الدقائق المتبقية أملًا تسجيل هدف جديد، لتنتهي مباراة النصر ضد الفيصلي بفوز كتيبة المدرب شاموسكا وتأهلها إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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