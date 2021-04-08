الفيصلي يُصعِّد ضد حمدالله

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الأزمات لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب تصرفه في مباراة الفيصلي الماضية.

الفيصلي يشكو حمدالله

وتقدم مدافع فريق الفيصلي، وليد الأحمد بخطاب إلى إدارة ناديه يطلب من خلاله تقديم شكوى رسمية ضد حمدالله بسبب ما قام به تجاهه خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتعتزم إدارة نادي الفيصلي تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، ضد حمدالله وسترفق معها خطاب وليد الأحمد، على أن يتولى وكيل أعمال اللاعب سير الشكوى خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الأزمة

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس، عن إيقاف المهاجم المغربي لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت عن خوض المباريات الرسمية، حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت المهاجم النصراوي وهو يقوم بحركة غير أخلاقية، تجاه نجم فريق الفيصلي، وليد الأحمد، خلال مباراتهما، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، وسط مطالبات بتوقيع عقوبة على المهاجم المغربي.

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