الفيصل يستعرض خطة العمرة ورئاسة الحرمين والطيران المدني

المواطن - مكة المكرمة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة والذي تخلله استعراض خطط الجهات خلال شهر رمضان المبارك.

توحيد الجهود:

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة توحيد الجهود وتظافرها ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامتهم.

الحج والعمرة:

وقدمت وزارة الحج والعمرة خطتها لموسم رمضان والتي تتضمن رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقًا للضوابط التالية منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة)، وحجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، كذلك عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة عن طريق المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا).

خطة الحرمين التشغيلية:

وعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطتها التشغيلية التي سوف ينفذها (4422) موظفًا وموظفة لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان.

وما يخص الإجراءات الاحترازية فقد خصصت الرئاسة (14) مسارًا للطائفين في صحن المطاف، وعيّنت المسارات الثلاثة الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة، كما تم تسخير قرابة 5 آلاف عامل وعاملة لعمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي من خلال الملصقات الإرشادية في جميع المصليات، واستمرار رفع السجاد وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.

خطة الطيران المدني:

وعرضت هيئة الطيران المدني خطتها بمطار الملك عبدالعزيز لاستقبال المعتمرين خلال رمضان حيث تم تخصيص فريق عمل متخصص من كافة الإدارات التشغيلية ذات العلاقة وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات لتوفير القوى العاملة اللازمة لخدمة المعتمرين في كافة صالات المطار، وتمت تهيئة الصالة الشمالية والصالة “۱” لاستقبال ومغادرة المعتمرين وفق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا الصادرة من وزارة الصحة كذلك تهيئة وتوفير كافة وسائل النقل لخدمة المعتمرين (حافلات، مرکبات، قطار الحرمين السريع) وتوفير كافة المتطلبات التشغيلية لإنهاء إجراءات قدوم ومغادرة المعتمرین وتحديد مسارات للخدمة السريعة لاستقبال وإنهاء إجراءات المعتمرين.

شارك الخبر







شارك الخبر