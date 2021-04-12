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القائم بأعمال سفارة أمريكا بالمملكة: نشعر بالفخر والاعتزاز لقضاء رمضان مع السعوديين
أعربت عن أحر التهاني وأطيب التمنيات للملك سلمان وولي العهد

القائم بأعمال سفارة أمريكا بالمملكة: نشعر بالفخر والاعتزاز لقضاء رمضان مع السعوديين

2021/04/12
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القائم بأعمال سفارة أمريكا بالمملكة: نشعر بالفخر والاعتزاز لقضاء رمضان مع السعوديين مارتينا سترونغ
المواطن - الرياض

وجهت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة مارتينا سترونغ كلمة إلى المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تهنئة: 

وقالت سترونغ: إنها نيابة عن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية أود أن أعرب عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية والأمن والأمان وأن يحل السلام خلال هذا الشهر الكريم.

رمضان وقت التأمل: 

وتابعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة: أن رمضان هو وقت التأمل، وهو الوقت الذي تحتل فيه مشاعر الرحمة والتسامح والكرم الصدارة في قلوب وعقول الجميع. تمنحنا بركات رمضان العزاء والأمل في الوقت الذي نواصل فيه التعافي من جائحة كوفيد-19.

وأضافت: نشعر جميعًا في بعثة الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية بالفخر والاعتزاز لقضاء موسم رمضان هنا في المملكة مع الشعب السعودي، نتمنى لكم رمضان مبارك.

 


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