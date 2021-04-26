القبض على مواطن ارتكب 9 جرائم سطو على محال في جدة

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن ارتكب جرائم سطو على محال بمحافظة جدة.

تفاصيل العملية:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، ارتكب (9) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المحال وسرقة المبالغ المالية، في مواقع متعددة بمحافظة جدة، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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