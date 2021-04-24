القشعمي: عبدالرحمن القصيبي فتح فرعًا لتجارته في فرنسا قبل 100 عام

المواطن - متابعة

قال الكاتب محمد القشعمي: إن عائلة القصيبي كانوا يعملون باستخراج اللؤلؤ، ولديهم غواصون في الكويت والبحرين والهند.

أول تاجر عربي يفتتح فرعًا في فرنسا:

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج الليوان- يعرض على روتانا خليجية- بأن عبدالرحمن القصيبي كان أول تاجر عربي يفتح فرعًا لتجارته في فرنسا قبل 100 عام، وهو والد غازي القصيبي، وكان محبًّا للأحساء.

حلقة الوصل بين الملك عبدالعزيز والإنجليز:

وتابع بالقول: عبدالرحمن القصيبي كان يرعى مساجد ومكتبات في مكة المكرمة، وهو من المقربين للملك عبدالعزيز، حيث كان حلقة الوصل بين الملك والإنجليز في ذلك الوقت.

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