القطاع الخاص غير النفطي يتابع نموه في مارس

المواطن- الرياض

تابع القطاع الخاص غير النفطي في المملكة نموه في شهر مارس، وإن كان النمو شهد بعض التباطؤ بتأثير تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا لا تزال تؤثر على النشاط الاقتصادي، وهو ما أثر أيضاً على شهية الإنفاق لدى المستهلكين.

كورونا:

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا لاتزال تؤثر على النشاط الاقتصادي، وهو ما أثر أيضاً على شهية الإنفاق لدى المستهلكين.

كفالة:

وقال مدير عام برنامج ضمان التمويل “كفالة” هُمام هاشم، اليوم الاثنين، إن عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج بلغت أكثر من 10 آلاف منشأة بقيمة ضمانات تجاوزت 30 مليار ريال حتى نهاية عام 2020، بنسبة نمو تجاوزت 100% لقيمة التمويل مقارنة بالعام 2019.

وأضاف أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر القطاعات المستفيدة بما يتجاوز ألفي منشأة، وسجل صعوداً بنسبة 254% مقارنة بالعام 2019، يليه قطاع التشييد ثم الصناعات بأنواعها.

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