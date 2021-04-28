القنوات الناقلة للقاء الأمير محمد بن سلمان الليلة

المواطن - الرياض

يترقب ملايين السعوديين لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على القناة السعودية الليلة عند الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان رؤية السعودية 2030.

وسوف يُنقل اللقاء على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.

وسوف يقدم اللقاء الإعلامي عبدالله المديفر مقدم برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية .

وتحظى لقاءات ولي العهد الإعلامية باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي حيث اعتاد الشعب منه على المصارحة والمكاشفة والشفافية.

ويهتم ولي العهد بشكل خاص بقضايا تمكين المرأة والشباب وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موارد الدولة بعيدًا عن الموارد النفطية.

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