الكويت تطالب بتحرك دولي حاسم ورادع لمواجهة العدوان الحوثي

المواطن - واس

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية.

انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم ورادع لوضع حد لتلك الاعتداءات نظرا لما تشكّله من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وما تمثله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة، إضافة إلى ما تمثله من تقويض للجهود الدولية الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن.

الكويت تتضامن مع المملكة

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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