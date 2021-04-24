الكويت توقف الرحلات التجارية مع الهند حتى إشعارٍ آخر

المواطن - متابعة

أعلنت الكويت إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند حتى إشعار آخر؛ وذلك نظرًا للأوضاع الصحية وتفشي فيروس كورونا المستجد.

إيقاف الرحلات التجارية:

وقال مركز التواصل الحكومي في بيان رسمي بأنه نظرًا للأوضاع الصحية في جمهورية الهند الصديقة، فقد تقرر إيقاف الرحلات التجارية المباشرة معها حتى إشعار آخر.

القرار حتى إشعارٍ آخر:

وأضاف: يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من جمهورية الهند، سواء كان القدوم مباشرةً أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج جمهورية الهند مدة 14 يومًا على الأقل، وذلك حتى إشعار آخر.

كورونا في الهند:

وسجلت الهند، الخميس 22 إبريل، أكثر عدد إصابات بفيروس كورونا خلال يوم واحد من أي مكان آخر في العالم، وأعلى عدد وفيات في البلاد، على مدار 24 ساعة، ولدى الهند الآن حوالي 16 مليون حالة إصابة مؤكدة، وهي بذلك في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

الموجة الثانية:

وتتعرض البلاد لموجة ثانية، وسط مخاوف بشأن عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات.

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