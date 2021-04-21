المبعوث الأمريكي إلى اليمن: الهجوم الحوثي على مأرب أكبر تهديد لجهود السلام

المواطن - متابعة

أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، أن الهجوم الحوثي على مأرب أكبر تهديد للجهود الرامية لإحلال السلام وإنهاء الأزمة في البلاد، وبحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية قال ليندركينغ إن عدم وقف القتال في مأرب سيؤدي إلى موجة أكبر من الاضطرابات.

إيقاف الهجمات الحوثية

وفي وقت سابق أكد المبعوث الأمريكي لليمن على ضرورة إيقاف الهجمات من أجل التقدم نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب ومعالجة تبعات الأزمة الإنسانية في اليمن.

دعم اليمن

وجدد تيم ليندركينغ التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن، ولكل الجهود المبذولة والرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

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