المركزي السعودي: ارتفاع المبيعات عبر نقاط البيع لـ 11.4 مليار ريال

المواطن - الرياض

كشف التقرير الأسبوعي ﻟعمليات نقاط البيع الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن ارتفاع قيمة مبيعات نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 3 ابريل 2021 بنسبة 29% لتصل إلى 11.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.82 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

عمليات نقاط البيع

وسجلت عمليات نقاط البيع أعلى قيمة أسبوعية منذ بدء رصد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في مايو 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن ساما فقد، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 101.6 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

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