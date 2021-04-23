المرور يضبط شخصًا مارس التفحيط وقاد على سرعة 200 كم

المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي القبض على شخص مارس التفحيط وقاد بسرعة تجاوزت 200 كم في الساعة على أحد الطرق السعودية.

وتلقى المرور بلاغًا من أحد المواطنين عبر تويتر قال فيه إن قائد المركبة ارتكب عددًا من المخالفات وعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وعلى الفور تفاعل المرور مع البلاغ وأعلن أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

عقوبة مخالفة التفحيط

وفي وقت سابق أوضحت إدارة المرور غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقالت المرور في تغريدة لها عبر حسابه بموقع تويتر: إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية.

ولفت المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.

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