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المرور يضبط 2719 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

المرور يضبط 2719 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

2021/04/30
الساعة 1:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور يضبط 2719 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة
المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 2719 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

حملة ميدانية لضبط المخالفين

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على تويتر إنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

قواعد نظام المرور

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور يضبط 2719 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة - المواطن


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