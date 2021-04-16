المرور يطلق رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا

المواطن - واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام – الإدارة العامة للمرور النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة الرقمية وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” وتطبيق “توكلنا”.

رخصة القيادة الرقمية

وأوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة المرو،ر بأن النسخة الرقمية من رخصة القيادة ، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني ، معتمدة لدى الجهات الأمنية ، وفي كافة الاجراءات التي تقتضي أبرازها، كما أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code) ، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالانترنت.

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