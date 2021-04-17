المرور يطلق رخصة القيادة الرقمية عبر منصة أبشر أفراد

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن إطلاق “رخصة القيادة الرقمية”، وذلك من خلال منصة أبشر أفراد.

وقالت الإدارة عبر حسابها في “تويتر”: “سعياً إلى تعزيز التحول الرقمي في التعاملات الحكومية؛ أطلقت الإدارة العامة للمرور “رخصة القيادة الرقمية”، وذلك من خلال منصة أبشر أفراد”.

وتساهم رخصة القيادة الرقمية في تسهيل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة، في حال عدم حمل أصل الرخصة.

وتشمل مزايا رخصة القيادة الرقمية ما يلي

– تسهيل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة في حال عدم حمل أصل الرخصة

– تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير

– يمكن تنزل نسخة منها على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة لاتصال الإنترنت

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