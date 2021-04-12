المسحل يجتمع مع رئيس الاتحاد الإسباني

المواطن - مروة نبيل

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اجتماعًا مع نظيره الإسباني لويس روبياليس بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد.

المسحل يجتمع مع روبياليس في مدريد:

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لزيارة ياسر المسحل، مساء الأحد، وذلك تلبية لدعوة رئيس الاتحاد الإسباني، وبحضور أمين عام اتحاد الكرة، إبراهيم القاسم.

كما شهدت الزيارة تواجد الأمين العام للاتحاد الإسباني أندريو كامبس، ومدير العلاقات الدولية والإستراتيجية بالاتحاد الإسباني خورخي موينكيل، ومسؤول العلاقات الدولية للدول المتحدثة باللغة الإسبانية منصور العبدالله.

تفاصيل الاجتماع:

وشهد الاجتماع الذي عُقد في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مناقشة خطة عمل سير الاتفاقية الموقعة بين الاتحادين، كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات بينهما؛ وتوسيع مسارات الاتفاقية من أجل تحقيق أقصى استفادة من التجربة الإسبانية في مختلف المجالات الكروية.

ومن جانبه، وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الشكر لنظيره الإسباني على حسن الاستقبال، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين الاتحادين.

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