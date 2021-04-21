المسحل يطمئن على مصابي النصر بكورونا

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل على الاطمئنان على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المصابين بفيروس كورونا.

المسحل يطمئن على المصابين

ولفت الاتحاد السعودي في بيان رسمي، إلى أن ياسر المسحل أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر للاطمئنان على منسوبي الفريق الذين تعرضوا لإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي عن خالص تمنياته بالشفاء للمصابين بفيروس كورونا؛ وعودتهم سريعًا للمشاركة مع فريقهم بالمباريات المتبقية من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وأكد ياسر المسحل حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تقديم الدعم الكامل لكافة الأندية السعودية المشاركة لتحقيق النتائج الإيجابية، وحجز مقاعد الأدوار التالية من دوري أبطال آسيا 2021.

تعادل النصر ضد فولاد

ولعب النصر ضد فولاد الإيراني على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد حرصوا على دعم زملائهم المصابين قبل مباراة فولاد الإيراني، حيث رفعوا قمصانهم قبل انطلاق اللقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العالمي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني صاحب المركز الثاني.

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