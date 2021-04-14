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المسند: الحالة المطرية الرمضانية الربيعية مستمرة

المسند: الحالة المطرية الرمضانية الربيعية مستمرة

2021/04/14
الساعة 10:53 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المسند: الحالة المطرية الرمضانية الربيعية مستمرة أمطار المدينة المنورة @__lii143
المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الرمضانية الربيعية.

وقال المسند، إنه من المتوقع أن تتشكل بعض السحب المتفرقة اليوم (الأربعاء) فوق أجزاء من بعض المناطق.

سحب متفرقة

وأوضح المسند أن السحب تتشكل اليوم فوق أجزاء من مناطق، الرياض، والشرقية، وعسير، وجنوب وشرق مكة، وأجزاء من غربي نجران وشرقي جازان، قد يهطل منها أمطار متفرقة.

أجواء مغبرة

وأضاف أن الأجواء لا تزال مغبرة على أجزاء من وسط وشمال الرياض والقصيم، متوقعا أن تكون الرياح شمالية شرقية وشرقية نشطة على أجزاء من الشرقية والوسطى.

وأشار إلى أن تشكل السحب الركامية في فصل الربيع يقترن عادة بوجود الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب.

 


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