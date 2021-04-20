المسند : الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر فلكيًّا

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن تكون عدة رمضان هذا العام 30 يومًا؛ أي أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021.

متى موعد عيد الفطر ؟

وقال المسند: يوم 29 رمضان (11 مايو) سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10:00م من اليوم نفسه، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث.

وتابع الأستاذ في جامعة القصيم: وعليه فإن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، ويكون يوم الخميس هو يوم العيد الموافق 13 مايو 2021، وفي الختام من لديه حجوزات ومناسبات أرى أن يعتمد تمام شهري شعبان ورمضان 30 يومًا.

يذكر أنه يتم الاعتماد على الرؤية الشرعية للهلال في المملكة؛ وذلك تأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”.

مصر تحدد أول أيام عيد الفطر فلكيًّا:

وكان المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقًا لحسابات المعهد، فإنه من المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس المعهد، جاد القاضي: إن “هلال شهر شوال سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان، والذي يوافق يوم 11 من شهر مايو المقبل، وهو يوم الرؤية”.

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