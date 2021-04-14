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المصلح: 6 أصناف يجوز لهم الفطر في رمضان
منهم المريض مرضًا عارضًا والمسافر والمرأة الحامل

المصلح: 6 أصناف يجوز لهم الفطر في رمضان

2021/04/14
الساعة 12:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المصلح: 6 أصناف يجوز لهم الفطر في رمضان
المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن أهل الأعذار العارضة، هم ستة أصناف، ويباح لهم أن يفطروا في رمضان.

أعذار عارضة: 

وأوضح المصلح في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن أهل الأعذار العارضة ستة أصناف، وهم المريض مرضًا عارضًا، والمسافر، والمرأة الحامل، والمرضع، والحائض، والنفساء.

وأضاف أن هؤلاء ستة أصناف من أهل الأعذار الذين يفطرون في رمضان إما وجوبًا وإما استحبابًا وإما إباحة.


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