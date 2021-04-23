المصلون يؤدون تراويح ليلة الحادي عشر من رمضان في المسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة التراويح لليلة الحادي عشر من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات، وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثفة، وبوجود معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

صلاة التراويح:

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري في التسليمتان الأخيرة.

إجراءات صحية واحترازية:

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة، وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.

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