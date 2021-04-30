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المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام

المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام

2021/04/30
الساعة 2:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام
المواطن - مكة المكرمة

أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة التراويح لليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات، وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثفة، ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

توافد المصلين بالتوسعة الثالثة

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي في التسليمتين الأخيرتين.

المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام - المواطن

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة، وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.

المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام - المواطن المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام - المواطن المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام - المواطن


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