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المعلمي يناقش آخر التطورات في اليمن بمشاركة سفراء التحالف
تم مناقشة أبرز التحديات المشتركة وأبرز الآراء

المعلمي يناقش آخر التطورات في اليمن بمشاركة سفراء التحالف

2021/04/21
الساعة 3:36 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المعلمي يناقش آخر التطورات في اليمن بمشاركة سفراء التحالف السفير المعلمي
المواطن - واس

شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في اجتماع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن على مستوى السفراء، الذي عقد يوم أمس الثلاثاء – عبر الاتصال ‏المرئي – بمشاركة المندوبين الدائمين لدول التحالف. ‏

آخر التطورات: 

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات فيما يخص اليمن، والبيان الصادر عن مجلس ‏الأمن الدولي الجمعة الماضي والذي رحب فيه أعضاء مجلس الأمن بإعلان المملكة في 22 مارس الماضي لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، ‏الذي يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ‏وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للتزود بالوقود والسلع.

تحديات مشتركة:

كما تم مناقشة أبرز التحديات المشتركة، وتبادل الآراء حيال التطورات في موضوع اليمن. ‏


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