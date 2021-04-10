المعيوف: لم ينتهِ أي شيء

المواطن - محمد سمعه

أكد عبدالله المعيوف، حارس نادي الهلال، على أنه لم تنتهِ فرص الأزرق في المنافسة على اللقب، وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد بثنائية دون رد.

رسالة المعيوف للجماهير الهلالية:

وتحدث حارس الهلال للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “لم ينتهِ أي شيء بعد، والقادم سيكون أفضل، نعتذر لجماهير الهلال على هذه الخسارة”.

وواصل المعيوف قائلًا: “أنا أتحمل الهدف الثاني، صحيح أن الكرة كانت مفاجئة، ولكن الخطأ مني، ويجب الاعتراف بهذا”.

وكان العميد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين، حيث تقدم عبدالمحسن فلاتة البديل بالهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ26 من ضربة رأسية متقنة، ثم تمكن المدافع الموهوب سعود عبدالحميد من إضافة الهدف الثاني من تصويبة مخادعة للحارس عبدالله المعيوف بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، عجز الهلال عن تسجيل هدف تقليص الفارق وسط تألق دفاعي من لاعبي العميد. لمسة يد تلغي الهدف الثالث لـ الاتحاد: وألغى الحكم المغربي رضوان جيد الهدف الثالث لـ الاتحاد، بعد رجوعه لتقنية الفيديو؛ وذلك بسبب وجود لمسة يد على اللاعب فهد المولد.

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