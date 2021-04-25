المعيوف يستفز الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أقدم الحارس عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الهلال، على تبرير خسارة فريقه ضد نادي استقلال دوشنبه برباعية لهدف؛ مما أدى لاعتبار التصريحات استفزازية، كون حارس الأزرق قدم مستوى مخيب لـ الآمال في المباراة.

ماذا قال المعيوف ؟

وقال المعيوف بعد المباراة: “الكل يخطئ، هذا طبيعي، وعندما سجلوا الهدف الثالث الرؤية لم تكن واضحة لي”.

وتابع حارس الأزرق: “إن شاء الله نعوض في المباريات القادمة، والهدف الثالث توقعته راح يكون خارج الملعب”.

يذكر أن جماهير الهلال هاجمت المعيوف بقوة بعد مباراة استقلال دوشنبه، حيث طالبت عبر “تويتر” بالتخلص من خدماته فورًا.

ليست المرة الأولى التي يُنتقد فيها حارس الهلال:

وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المعيوف للانتقادات، حيث سبق وأن انتُقد بقوة بعد التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة أجمك الأوزبكي بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الأزرق، بعد غد الثلاثاء، فريق أجمك بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الآسيوي.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، حضر مباراة الأزرق واستقلال دوشنبه، التي أُقيمت على ملعب “الملز” في الرياض.

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