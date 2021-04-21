الملحقية الثقافية بفرنسا تعلن فتح باب التقديم على البورد الفرنسي

المواطن - الرياض

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية بفرنسا فتح باب التقديم الالكتروني على البرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية (البورد الفرنسي) لعام 2021م، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه:

التسجيل بمنصة سفير

ونوّهت الملحقية للطلاب والطالبات الراغبين بالتقديم على البرنامج التسجيل في منصة سفير – مقاعد الاتفاقيات الصحية على الموقع الالكتروني.

موعد ورابط التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدأ من اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/09/09هـ الموافق 2021/04/21م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1442/09/26هـ الموافق 2021/05/08م، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).

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