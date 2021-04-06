الملك سلمان: السعودية تدعم الأردن الشقيق في مواجهة جميع التحديات

استقبل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، الذي وصل عمّان أمس حاملًا رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تؤكد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الأردن الشقيق في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته لحماية أمن واستقرار الأردن ومصالحه.
وأكد سموه لمعالي الدكتور أيمن الصفدي، عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، وأن أمن المملكتين الشقيقتين واستقرارها واحد لا يتجزأ، وأنهما يقفان معاً في مواجهة كل التحديات.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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نعم المملكة العربية السعودية قيادة وشعب تقف مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مواجهة التحديات وكلنا في خندق واحد كما أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في رسالته إلى ملك الأردن عبدالله بن الحسين الثاني والتي نقلها سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية حفظه الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وأدام الله المحبة بين البلدين الشقيقين كتبه أخوكم المخلص أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي الرياض المملكة العربية السعودية حرر في يوم الثلاثاء ٢٤ شعبان لعام ١٤٤٢هجري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته