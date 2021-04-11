الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

حرص على إقامة الشعائر:

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في هذه المناسبة حرص القيادة الرشيدة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير كافة السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.

تجهيزات:

وأضاف: جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بتعاون مع كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي.

كما رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باسمه واسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على موافقته الكريمة بإقامة صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام والمسجد النبوي لعام ١٤٤٢هـ.

وقال السديس: باسمي واسم أئمة ومؤذني ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة نشكر مقام خادم الحرمين الشريفين- حفظ الله- على توجيهاته السديدة، على تطبيق السنة النبوية القويمة، وعناية الدولة -أيدها الله- بالمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وذلك يأتي من منطلق الجهود الحثيثة لحصار الوباء ومنع انتشاره.

ودعا الشيخ السديس المولى -عز وجل- أن يكلل الجهود بالتوفيق والسداد، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما فيه صلاح للبلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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