الملك سلمان يوجه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

المواطن - الرياض

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأكد الراجحي، في تغريدة له عبر تويتر، أن هذه اللفتة الكريمة تؤكد حرص قيادتنا- رعاهم الله- على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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