الملك سلمان يوجه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

المواطن - الرياض
رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأكد الراجحي، في تغريدة له عبر تويتر، أن هذه اللفتة الكريمة تؤكد حرص قيادتنا- رعاهم الله- على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
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تعليق واحد
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شكراً لكم ياخادم الحرمين الشريفين على توجيهكم الكريم بصرف معونة شهر رمضان المبارك للمستفيدي الظمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لهذا العام ١٤٤٢هجري ونسأل الله أن يجعل ذلك في كتاب حسناتكم يوم القيامة وأن يبارك فيكم إنه سميع مجيب الدعاء كتبه محبكم الشيخ أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي تلميذ سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية بكلية الشريعة بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ