المنافسة لـ المنشآت: احذروا ممارسات يؤدي ارتكابها لغرامة 10 ملايين ريال

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للمنافسة المنشآت من ممارسات محظورة تُعرض مرتكبيها لغرامات مالية وعقوبات أخرى حال تكرارها.

الإخلال بالمنافسة

وحذرت الهيئة من الاتفاقيات والعقود بين المنشآت سواء كانت مكتوبة أو شفوية وصريحة كانت أو ضمنية إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، فيما يتعلق بتحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج سلع أو أداء خدمات.

فرض غرامة مالية

وأضافت أن ارتكاب هذه الممارسات تؤدي إلى غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات.

وأشارت إلى أن العقوبة قد تكون بإيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، بجانب نشر القرار أو الحكم بالعقوبة على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية.

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