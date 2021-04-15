الموارد البشرية تحفز توطين القطاع الصناعي ببرنامج دعم الأجور

المواطن - الرياض

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أنه سيتم اليوم الخميس، الإعلان عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين القطاع الصناعي.

تحفيز الاقتصاد:

وأضاف الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن برنامج دعم الأجور سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء المملكة من الفرص الوظيفية.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، قد دعت المنشآت الصناعية المرخصة إلى عرض فرصها الوظيفية من خلال الصفحة المخصصة للمسار الصناعي في موقع “طاقات”.

مزايا:

وذكرت أن البرنامج يقدم العديد من المزايا، ومنها دعم راتب الموظف بنسبة 50% لمدة سنتين بحد أقصى 3 آلاف ريال، والاستفادة من برنامج نقل السيدات من وإلى مقر العمل التابع لـ”هدف”، مع توفير دعم كامل لبرامج التدريب التي يقدمها صندوق التنمية البشرية “هدف”.

وأضافت أن البرنامج يأتي تفعيلاً لاتفاقية تحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي.

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