المياه الوطنية توضح خطوات تعديل عدد الوحدات

المواطن_ولاء المطرفي

أوضحت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، خطوات تعديل عدد الوحدات عبر القنوات الرقمية.

خطوات تعديل عدد الوحدات

وأوضحت المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” خطوات تعديل عدد الوحدات عبر القنوات الرقمية وهي كالآتي:

من خلال القنوات الرقمية.

من قائمة الخدمات اختيار كل الخدمات.

تعديل عدد الوحدات.

استكمال الخطوات المطلوبة.

أثر تعديل الوحدات

وفي وقتٍ سابق كشفت شركة المياه الوطنية عن أثر تعديل الوحدات على القيمة الشهرية لفاتورة المياه الخاصة بالعقار.

وقالت الشركة إن قيمة الفاتورة تنخفض عندما يكون الاستهلاك الشهري 90 متراً مكعباً، وتكون قيمتها نحو 457.25 ريال للعقار الذي يتكون من وحدة واحدة.

وأشارت إلى أن قيمة الفاتورة تكون 189.5 ريال للعقار الذي يتكون من وحدتين، في حين تبلغ قيمة الفاتورة 79.25 ريال في حالة العقار الذي يتكون من 3 وحدات.

شارك الخبر







شارك الخبر