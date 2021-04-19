النصر أمام أزمة

المواطن - محمد سمعه

تلقى جمهور نادي النصر، أخبارًا صادمة، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 9 من أفراد الفريق الكروي الأول بـ فيروس كورونا، من بينهم 5 لاعبين.

الغيابات تُربك حسابات مدرب النصر

ويستعد العالمي لخوض مباراة مهمة غدًا ضد نادي فولاد الإيراني، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

الغيابات الـ5 للاعبين فراس البريكان، عبدالرحمن العبيد، الحارس برادلي جونز، أسامة الخلف، عبدالعزيز العلاوي، ستُربك حسابات المدرب البرازيلي مانو مينيز، وذلك من أجل اختيار التشكيلة الأنسب للقاء.

التشكيل الأقرب لـ أصفر العاصمة

وسيكون التشكيل الأقرب لخوض مباراة النصر وفولاد مكونًا من: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، لاجامي، بيتروس، علي الحسن، سامي النجعي، نور الدين أمرابط، عبدالفتاح عسيري، عبدالرزاق حمدالله”.

يذكر أن أصفر العاصمة يهدف إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للوصول للنقطة السابعة، وضمان البقاء في صدارة المجموعة الرابعة آسيويًا.

وكان العالمي قدم مباراة متميزة فنيًا ضد السد القطري، أول أمس السبت، حيث فاز بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم بالجولة الثانية.

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