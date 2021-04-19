النصر جاهز لمواجهة فولاد

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة نظيره فولاد الإيراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

النصر يختتم استعداداته لمواجهة فولاد:

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة، التي بدأت بالجري حول الملعب، وقسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، أدت كل منها تدريبات تكتيكية متنوعة.

وفي ختام مران الفريق الأول لكرة القدم الجماعي اليوم، خاض اللاعبون تدريبات خاصة على الكرات العرضية وتسديد الكرات الثانية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، مسلي آل معمر الذي تابع الحصة التدريبية.

العالمي في دوري أبطال آسيا:

على الجانب الآخر، يلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فولاد الإيراني الوصيف، ثم الوحدات الأردني برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع السد القطري.

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