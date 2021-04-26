النصر والحفاظ على سلسلة عدم الخسارة

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للظهور بشكل مميز ضد نظيره الوحدات الأردني اليوم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2021.

العالمي يُلاقي الوحدات اليوم

ويلعب النصر ضد الوحدات الأردني على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر العالمي جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 8 نقاط، فيما من يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

النصر يسعى لتجنب الخسارة

ويستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للحفاظ على سجله الخالي من الخسارة في مرحلة المجموعات دوري أبطال آسيا 2021، حيث لعب 4 مباريات ونجح في تحقيق الفوز مرتين وخسر مثلهما.

ويُعد العالمي الفريق السعودي الوحيد الذي لم يخسر خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سقط النادي الأهلي أمام الاستقلال الإيراني، فيما هُزم الهلال أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي.

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