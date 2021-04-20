النصر وفولاد يكتفيان بالتعادل

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر وفولاد الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

السلبية تحسم الشوط الأول

وبدأت مباراة النصر وفولاد التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، وضغط العالمي بقوة وأهدر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فرصة خطيرة.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن هز الشباك، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في التسجيل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة العالمي وفولاد الإيراني بالتعادل السلبي.

النصر وفولاد يهزان الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد من التقدم عند الدقيقة 52، عن طريق مدافع النصر عبدالإله العمري الذي تابع عرضية مهران موسوي ليهز شباك فريقه بالخطأ.

وضغط لاعبو العالمي بقوة بعد الهدف، وأهدروا أكثر من فرصة، قبل أن ينجح البرازيلي بيتروس في تسجيل هدف التعادل في مباراة النصر وفولاد عند الدقيقة 69 من تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وحاول لاعبو العالمي هز الشباك وهددوا مرمى الفريق الإيراني بأكثر من فرصة، وكاد عبدالفتاح عسيري أن يسجل الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته ذهبت سهلة في يد الحارس.

وواصل اللاعبون محاولاتهم في الدقائق المتبقية أملًا في تسجيل هدف قاتل وخطف الثلاث نقاط، وسجل الفريق الإيراني هدفًا في الثواني الأخيرة ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي مباراة النصر وفولاد بالتعادل بنتيجة 1/1.

وبعد مباراة اليوم، رفع العالمي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني صاحب المركز الثاني.

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