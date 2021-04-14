النصر يبحث عن انتصار غائب منذ 2003

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لبدء مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، مساء اليوم الأربعاء، بمواجهة الوحدات الأردني.

العالمي يواجه الوحدات اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الوحدات الأردني اليوم على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويطمح العالمي في تجاوز تعثره في المسابقات المحلية خلال الفترة الماضية، بالتألق في منافسات البطولة الآسيوية التي تُقام بنظام التجمع، أملًا في التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يبحث عن فوز غائب في آسيا

ويسعى النصر لكسر حاجز المباراة الافتتاحية في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث إنه لم يُحقق أي فوز في أولى مواجهاته منذ عام 2003، حيث بدأ مشواره في عام 2011 بالتعادل خارج أرضه مع باختاكور بنتيجة 2/2، وتأهل إلى الدور التالي محتلًا المركز الثاني.

وبدأ النصر مشواره في دوري أبطال آسيا 2015 بمواجهة بونيودكور الأوزبكي في الرياض وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1/1، وودع البطولة بعد احتلاله المركز الثالث، ولعب أمام المنافس ذاته في 2016 وتعادل بنتيجة 3/3، وخرج من المسابقة أيضًا، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وخسر العالمي أمام الوصل الإماراتي بهدف دون رد في افتتاح مشواره بمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، وتأهل إلى الدور التالي في المركز الثاني، وتعادل ضد السد القطري بنتيجة 2/2 في النسخة الماضية، ووصل إلى نصف النهائي.

شارك الخبر







شارك الخبر