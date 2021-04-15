النصر يجد بديل جونز

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر قد نجح في إيجاد بديل للحارس الأسترالي برادلي جونز، الذي تعرض مؤخرًا لانتقادات عديدة، من قبل جماهير العالمي.

حارس برتغالي بديل لـ جونز بـ النصر:

وقالت صحيفة Record البرتغالية: إن العالمي يُراقب الحارس البرازيلي فابيانو حارس مرمى نادي أومونيا القبرصي الحالي للتعاقد معه، خاصة أن الحارس فابيانو مُراقب من بعض الأندية السعودية.

وأضافت الصحيفة أن فابيانو، الحاصل على جائزة أفضل حارس مرمى في قبرص، هذا الموسم، يحظى أيضًا باهتمام من بعض الأندية في تركيا واليونان، للتعاقد معه.

يذكر أن برادلي جونز أصبح قريبًا من مغادرة النصر في يونيو المقبل، خاصة في ظل تراجع المستوى الفني للعالمي بالموسم الحالي إضافة لعدم وجود رغبة من مجلس إدارة النادي لتجديد بقائه بصفوف أصفر العاصمة.

جونز يشارك في تعادل العالمي والوحدات:

وكان جونز شارك في مباراة العالمي والوحدات الأردني، التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء بالجولة الأولى من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف، ليتعرض العالمي لانتقادات عديدة من جماهيره التي كانت تُمني النفس بالفوز الآسيوي لتعويض الخسارة ضد ضمك بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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