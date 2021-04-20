النصر يستعيد بريقه آسيويًّا

المواطن - مروة نبيل

أشاد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية”، بالمستوى الذي قدمه النصر خلال مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا 2021، وأكدوا أن العالمي قلب جميع التوقعات.

العالمي في دوري أبطال آسيا:

ويلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فولاد الإيراني الوصيف، ثم الوحدات الأردني برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع السد القطري.

النصر يخطف الأنظار:

وعلق علي المرشود قائلًا: “العالمي مع ألين هورفات كان بلا روح والخطوط متباعدة، وفي مباراة السد القطري الوضع تغيّر تمامًا، شاهدنا تقارب في الخطوط وعمل فنّي، رغم ضيق الوقت للمدرب”.

وأضاف المرشود قائلًا: “مباراة العالمي أمام فولاد صعبة وتكمن صعوبتها في عدة أمور، منها الظروف المحيطة بالفريق.. وعلى اللاعبين التغلّب على كل الظروف”.

وقال خالد الزيد: “الصليهم والغنام أحدثوا الفارق في النصر.. والعالمي لن يتأثر بغياب الحارس جونز.. ويجب أن يدخل بكل قوته في مباراة فولاد الإيراني”، وتابع سعد المهدي: “الأصفر قلب جميع التوقعات.. ومن يخسر أقل عدد من النقاط سيتصدر مجموعته”.

وفي السياق ذاته، قال عبدالعزيز الغيامة: “النصر في مباراة السد قدم مستوى كبير وأظهر صورته بشكل جيد.. ومواجهته فولاذ مباراتين متتاليتين مهمة جدًّا؛ فولاد أحد المرشحين إلى التأهل”.

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