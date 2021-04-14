النصر يسعى للتألق قاريًا

المواطن - مروة نبيل

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، مساء اليوم الأربعاء، وسط طموحات باستعادة توازنه بعد تراجع نتائجه محليًا.

النصر يسعى للتألق الآسيوي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الوحدات الأردني اليوم على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويُعاني العالمي من تذبذب الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة، إلا أن اللاعبين يسعون لتجاوز التعثر المحلي بالتألق القاري وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، خاصة أن مرحلة المجموعات تُقام في السعودية بنظام التجمع.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودعها أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح، وتطمح الجماهير لتكرار الإنجاز مرة أخرى والمنافسة على اللقب.

العالمي يُعاني

وخسر العالمي أمام الفريق الأول لكرة القدم ضمك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، خاصة أنه ودع مؤخرًا كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 36 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 5 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع.

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