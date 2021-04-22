النصر يعلن سلبية مسحة لاعبيه رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن سلبية المسحة الطبية لفيروس كورونا التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تحضيرًا لمواجهاته في دوري أبطال آسيا 2021.

سلبية مسحة لاعبي النصر

ولفت حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المسحة الطبية التي أجريت للاعبين استعدادًا لمباراة فولاد الإيراني، أثبتت عدم وجود أي إصابات جديدة بالبعثة، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين سابقًا.

وكان العالمي قد أعلن عن وجود 9 حالات مصابة بفيروس كورونا ضمن البعثة، منهم 5 لاعبين، وهم؛ حارس المرمى براد جونز، فراس البريكان، عبدالرحمن العبيد، أسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي في دوري أبطال آسيا

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 5 نقاط في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد تعادله إيجابيًا مع فولاد في الجولة الثالثة، ليحتل الفريق الإيراني المركز الثاني بالرصيد ذاته.

ويواجه العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويطمح الأصفر لتحقيق الفوز والانفراد بالصدارة.

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