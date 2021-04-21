النصر يفقد مارتينيز 6 أشهر!

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر تفاصيل الإصابة التي يُعاني منها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، مؤكدًا ابتعاده عن الملاعب لـ6 أشهر رسميًا.

النصر يعلن غياب بيتي 6 أشهر

وأكد نادي النصر أنه بعد الكشف النهائي على إصابة النجم الأرجنتيني، قرر الجراح العالمي رامون كوجات إجراء عملية جراحية للاعب، يوم 23 أبريل الجاري في برشلونة، من أجل تثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة.

ولفت النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بيتي مارتينيز يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تُقارب الـ6 أشهر من تاريخ العملية، قبل أن يعود إلى الملاعب ويُشارك مرة أخرى.

تفاصيل إصابة مارتينيز

وكان مارتينيز قد تعرض لإصابة خلال مباراة النصر والأهلي، وأكدت الفحوصات معاناته من تمدد في الوتر الخلفي للركبة، ما تسبب في استبعاده من قائمة العالمي في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وغادر النجم الأرجنتيني إلى إسبانيا مؤخرًا، من أجل فحص الإصابة التي أبعدته عن الملاعب الفترة الماضية، نظرًا لعد استجابة الأربطة للعلاج الطبيعي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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