المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن قبول مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر للاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس الجمهور، فهد الشاطري.

النصر يقبل استقالة الشاطري:

ولفت حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مجلس الإدارة ثمن الجهود الكبيرة التي بذلها فهد الشاطري طوال فترة عمله.

وأصدرت إدارة مسلي آل معمر قرارًا بتعيين عبدالله بن أيمن الشمري رئيسًا لمجلس الجمهور، وتمنى له التوفيق في هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.

العالمي يستعد للآسيوية:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره الوحدات الأردني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، ثم يواجه السد القطري، السبت المقبل.

ويطمح العالمي في الظهور بشكل مميز في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد، الروماني سوريانيو فلورين، ومصالحة الجماهير بعد التراجع وخسارة آخر مواجهتين.

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