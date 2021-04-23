النصر ينفرد بـ الصدارة بثنائية في فولاد

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، من الفوز على نادي فولاد الإيراني بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

أحداث مباراة النصر وفولاد:

وعانى العالمي كثيرًا، خلال أحداث الشوط الأول حيث لم يتمكن من إحراز أي أهداف بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح العالمي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب عبدالفتاح عسيري بالدقيقة الـ54 بطريقة جميلة.

وواصل العالمي تألقه، ليضيف الهدف الثاني عبر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالدقيقة الـ86.

ولم يحدث أي جديد بالمباراة، ليفوز النصر بثنائية دون رد وينفرد بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، أما نادي السد القطري فيتواجد ثانيًا برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على الوحدات الأردني، بينما يتواجد نادي فولاد في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، والوحدات رابعًا برصيد نقطة واحدة.

الحارس وليد عبدالله يتألق بشكل مذهل:

وكانت المباراة، شهدت تألقًا غير طبيعي من الحارس وليد عبدالله، الذي أنقذ النصر في العديد من المناسبات خلال المباراة.

جدير بالذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة حرص على متابعة مباراة أصفر العاصمة وفولاد بجانب حضور مجلس إدارة الفريق العاصمي برئاسة مسلي آل معمر.

وسيواجه العالمي، فريق الوحدات الأردني بالجولة الخامسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا مساء الاثنين المقبل.

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